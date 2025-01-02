Депутат Госдумы от Петербурга Романов: у России впереди - прекрасное будущее

У России впереди - прекрасное будущее, потому что здесь живут трудолюбивые и неравнодушные к судьбе родной земли люди, заявил в своем новогоднем поздравлении депутат Госдумы РФ от Санкт-Петербурга, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.