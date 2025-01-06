Алиев потребовал наказать виновных в авиакатастрофе самолета близ Актау

Об этом азербайджанский лидер заявил на встрече с близкими погибших пилотов.Фото: president.azПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что требует наказания виновных по делу об авиакатастрофе пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.
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