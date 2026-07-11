НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Павел Сучков: «Иванов может бороться за основу «Коламбуса», тем более через аренду в СКА. Вижу Гривса с контрактом на 1-2 сезона, Мерзликин тоже в достаточно шатком положении»

Экс-голкипер «Спартака» Павел Сучков высказался о том, что вратарь Сергей Иванов подписал контракт с «Коламбусом» на два года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии