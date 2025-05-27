В Тамбове прошёл финал конкурса патриотической песни

В Тамбовском академическом драматическом театре прошёл финал и награждение победителей Второго Всероссийского конкурса патриотической песни «Россия живет, Россия поет!», который посвящен году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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