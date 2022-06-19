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Будущее РЖД зависит от умения договариваться. Этому молодых железнодорожников со скандалами учат в Омском институте путей сообщения

Будущее РЖД зависит от умения договариваться. Этому молодых железнодорожников со скандалами учат в Омском институте путей сообщения

В редакцию пришло уже второе письмо из профильного железнодорожного вуза — ОмГУПС — и снова внутри жалоба! На первое обращение, описанное нами в ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ, администрация ответила — мы привели комментарий в статье.

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