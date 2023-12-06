Отпрыск мигранта "прописал трешечку" нашей девчуле за то, что она просто задела его плечом. Доколе терпеть?

виктор климахин

бывший мер города служил всо я был 1 роте он 4 роте ТАДЖИКОВ спрашиваем как в армию провожали Взяли 2 бутылки водки и пошли в горы один пузырь отдали пастуху он нам дал ишачку Вопрос зачем кто ишачку не имел тот не мужик мы были в шоке и постоянно смеялись и троллили азиатов с ишачками У них с детства продают девок нет денег нет жены вот черножопые и бросаются на наших детей м баб знают что им не чего не будет и не убьют Там у них за это секир башка и кровная месть ВЫХОД ОДИН ЭТИ ШАКАЛЫ У СЕБЯ В СТРАНЕ НАКОСЯЧИЛИ УБЕЖАЛИ ЗДЕСЬ КОСЯЧУТ ТОЛЬКО УБИВАТЬ ШАКАЛОВ