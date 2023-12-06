Avia.pro - Новости В Ульяновске произошел инцидент, который вызвал серьезное беспокойство среди местных жителей.
Отпрыск мигранта "прописал трешечку" нашей девчуле за то, что она просто задела его плечом. Доколе терпеть?
Комментарии
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виктор климахин
бывший мер города служил всо я был 1 роте он 4 роте ТАДЖИКОВ спрашиваем как в армию провожали Взяли 2 бутылки водки и пошли в горы один пузырь отдали пастуху он нам дал ишачку Вопрос зачем кто ишачку не имел тот не мужик мы были в шоке и постоянно смеялись и троллили азиатов с ишачками У них с детства продают девок нет денег нет жены вот черножопые и бросаются на наших детей м баб знают что им не чего не будет и не убьют Там у них за это секир башка и кровная месть ВЫХОД ОДИН ЭТИ ШАКАЛЫ У СЕБЯ В СТРАНЕ НАКОСЯЧИЛИ УБЕЖАЛИ ЗДЕСЬ КОСЯЧУТ ТОЛЬКО УБИВАТЬ ШАКАЛОВ
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11 час.
Silver Kont
А что выблядки черножопых бесхвостых ишаков делают в русских школах? Их место в кишлаках, аулах и аилах... Пусть там ишакам крутят хвосты в ожидании, когда старший бесхвостый ишак домой приедет, а не в России отираются, сколачивая этнобанды... Давно уже надо было вводить визовый режим, "незаменимых спицеалисов" пускать в Россию на 3 месяца, отработал - поехал в кишлак своих самок трахать после длительного воздержания, а не тащить сюда полкишлака родственничков одного "спицеалиса"...
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11 час.
Михаил Фадеев
Мне, человеку на восьмом десятке, непонятно выражение "прописал трешечку" - и так по всей статье, но тема мигрантского беспредела актуальна и хотелось бы, чтобы статья была переписана человеком, владеющим родным для него, нормальным русским языком. Иначе впечатление - один мигрант хочет наказать другого!
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5 час.
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