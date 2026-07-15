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Искусство

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Новый «Бэтмен» с Паттинсоном и самый дорогой скелет динозавра: что обсуждали 15 июля

Новый «Бэтмен» с Паттинсоном и самый дорогой скелет динозавра: что обсуждали 15 июля

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений. Вышел первый тизер «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном В сети появился первый тизер сиквела «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли.

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