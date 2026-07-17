Соболев рассказал, чем завершился его спор с Радимовым на пиво

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, чем завершился его спор с экс-футболистом Владиславом РадимовымНападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал, чем завершился его спор с экс-футболистом Владиславом РадимовымПеред началом сезона Радимов и Соболев заключили дружеское пари.
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