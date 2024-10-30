В России задумались о запрете езды по тротуарам на электросамокатах

В России с 2031 года могут запретить ездить на электросамокатах по тротуарам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания Минтранса с ведомствами по обсуждению нового регулирования для этого транспорта.
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