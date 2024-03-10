Рожденный дважды: в российский прокат вышел фильм о борьбе Костомарова за жизнь

«От резких ударов протеза об пол острая боль пронзила все его тело. Ну ничего: не сегодня — завтра, не завтра — послезавтра, а он побежит, черт возьми! Все будет хорошо! Он не сомневался, что снова станет и бегать, и летать, и воевать» — произведение Бориса Полевого о легендарном летчике Алексее Маресьеве знал каждый советский школьник.