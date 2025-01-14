"Буханки" в антидроновые каркасы заковывает не только российская армия - на видео противника попал аналогичный УАЗ-452 в рядах ВСУ.
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"Буханки" в антидроновые каркасы заковывает не только российская армия - на видео противника попал аналогичный УАЗ-452 в рядах ВСУ.
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