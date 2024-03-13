Скандал во французском парламенте: Макрону официально открыли дорогу к войне с Россией

Во французской Национальной ассамблее прошли дебаты по Соглашению о безопасности с Украиной. GLOBAL LOOK PRESSСегодня 63K прочитали Во французской Национальной ассамблее прошли дебаты по Соглашению о безопасности с Украиной, которое подписали Макрон и Зеленский.
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