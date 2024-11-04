Полковник спецназа рассказал об охоте на Басаева и Масхадова в Чечне

Полковник Шаврин: Масхадов прятался в домах мирных жителей на женской стороне Во время второй чеченской кампании находившийся в международном розыске второй президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов прятался от силовиков в домах мирных жителей, укрываясь на женской половине дома.