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Полковник спецназа рассказал об охоте на Басаева и Масхадова в Чечне

Полковник спецназа рассказал об охоте на Басаева и Масхадова в Чечне

Полковник Шаврин: Масхадов прятался в домах мирных жителей на женской стороне Во время второй чеченской кампании находившийся в международном розыске второй президент Чеченской республики Ичкерия Аслан Масхадов прятался от силовиков в домах мирных жителей, укрываясь на женской половине дома.

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