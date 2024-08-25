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Le Figaro: Павел Дуров прилетел во Францию на ужин в Париже

Le Figaro: Павел Дуров прилетел во Францию на ужин в Париже

Павел Дуров прилетел во французскую столицу, где у него был запланирован ужин, пишет Le Figaro.«Он прилетел из Баку (Азербайджан) и должен был провести как минимум вечер в Париже, где у него был запланирован ужин», — говорится в публикации.

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