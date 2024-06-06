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Мопе потроллил Мэддисона из-за непопадания в состав Англии на Евро, выложив фото с дротиками. Ранее форвард «Брентфорда» копировал празднование голов Джеймса, изборажая игру в дартс

Мопе потроллил Мэддисона из-за непопадания в состав Англии на Евро, выложив фото с дротиками. Ранее форвард «Брентфорда» копировал празднование голов Джеймса, изборажая игру в дартс

Ранее полузащитник «Тоттенхэма» попал в расширенный состав англичан на чемпионат Европы в Германии, который стартует 14 июня.

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