В Никольском Белгородской области дрон ударил по парковке возле «Пятерочки». Загорелась машина, один человек погиб, один ранен, сообщают местные каналы Донецкая группа новостей.
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В Никольском Белгородской области дрон ударил по парковке возле «Пятерочки». Загорелась машина, один человек погиб, один ранен, сообщают местные каналы Донецкая группа новостей.
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