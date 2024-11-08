В ночь на 8 ноября, если верить мировым СМИ, Амстердам превратился в ад. Тысячи, если не десятки тысяч жителей голландского […] The post Из-за «минимум 10 евреев» кается весь мир appeared first on Медиакратия.
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