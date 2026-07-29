А. Шхонебек. Взятие Азова. Двое всадников в центре — царь Пётр I и воевода Алексей Шеин Предыстория Русские твёрдо включили Приазовье и Северное Причерноморье в свою сферу влияния ещё в период Древней Руси.
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