World Open 2024. Результаты, турнирная сетка

Даты проведения: 18 — 24 марта 2024 Название турнира: World Open 2024 Тип турнира: Рейтинговый Арена: — Место проведения (населенный пункт, город, страна): Юйшань уезд городского округа Шанжао провинции Цзянси, Китай (КНР) Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп World Open 2024.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)