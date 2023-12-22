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World Open 2024. Результаты, турнирная сетка

World Open 2024. Результаты, турнирная сетка

  Даты проведения: 18 — 24 марта 2024 Название турнира: World Open 2024 Тип турнира: Рейтинговый Арена: — Место проведения (населенный пункт, город, страна): Юйшань уезд городского округа Шанжао провинции Цзянси, Китай (КНР) Победитель предыдущего турнира: Джадд Трамп World Open 2024.

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