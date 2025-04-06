В России 200-рублевую банкноту продают за миллионы рублей

На торговых площадках России появились предложения о продаже 200-рублевой купюры за миллионы рублей, причиной чего является уникальное изображение на банкноте, сообщил эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин.
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