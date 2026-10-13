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Царьград

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Суд взыскал с дорожников 400 тысяч за лед с моста в Архангельске

Суд взыскал с дорожников 400 тысяч за лед с моста в Архангельске

Новодвинский городской суд обязал обслуживающую Краснофлотский мост организацию выплатить женщине компенсацию за автомобиль, повреждённый упавшими с переправы льдом и снегом, а также возместить моральный вред и судебные издержки.

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