МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

Александр Широков Батька молодец! Сказал как есть. А в ответ Израилю нужно сказать: а у вас в стране вообще все коррупционеры евреи!

Александр Широков Это точно. Привыкли считать себя избранными... 6 миллионов погибших - это холокост, а 27 миллионов - это что. К тому же и из 6 миллионов не менее половины были гражданами СССР.