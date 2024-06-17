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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме

16 июня израильский министр иностранных дел Исраэль Кац назвал реплику белорусского президента о евреях, замешанных в коррупции в республике, "неприемлемой и возмутительной".

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Комментарии
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Александр Широков
Батька молодец! Сказал как есть. А в ответ Израилю нужно сказать: а у вас в стране вообще все коррупционеры евреи!
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1 час.
Александр Широков
Это точно. Привыкли считать себя избранными... 6 миллионов погибших - это холокост, а 27 миллионов - это что. К тому же и из 6 миллионов не менее половины были гражданами СССР.
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1 час.
Марина Петрова
У нас в таком случае говорят: Правда глаза колет. Евреи забыли, что они давно уже не страдальцы, а агрессоры.
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1 час.

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