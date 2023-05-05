В Китае предупредили США об опасности российского «поезда смерти»

Россия имеет в распоряжении боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин». В Вашингтоне его называют «поезд смерти» и он способен наносить разрушения в радиусе 1,5 тысячи километров, в том числе ударяя также и по американским военным силам.