Крупный производитель косметики передумал уходить из России

«Ъ»: Avon решила не продавать свои российские активы Международный косметический концерн Avon, объявивший еще в первой половине 2022 года о прекращении инвестиций в РФ, решил пока не уходить из страны, пишет «Коммерсантъ».
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