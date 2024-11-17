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«Вереницы скорых, масса погибших натовцев»: В воздух поднялся опасный газ, ВС РФ нанесли мощнейший удар по ведущему заводу Николаева: Карта боевых действий на Украине, к утру 17.11.24 г.

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