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Производители предрекают рост цен на российское пиво

Российские пивовары за последние годы столкнулись в своей работе с разного рода внешними вызовами, которые привели к росту себестоимости продукции, поэтому сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены, который в целом все равно ниже инфляции.

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