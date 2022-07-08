Производители предрекают рост цен на российское пиво

Российские пивовары за последние годы столкнулись в своей работе с разного рода внешними вызовами, которые привели к росту себестоимости продукции, поэтому сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены, который в целом все равно ниже инфляции.
Российские пивовары за последние годы столкнулись в своей работе с разного рода внешними вызовами, которые привели к росту себестоимости продукции, поэтому сейчас достаточно сложно сдерживать рост цены, который в целом все равно ниже инфляции.
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