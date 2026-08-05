Каждый третий зумер в России готов работать в тяжёлой промышленности

Производственная и добывающая отрасли в России становятся всё более привлекательными для молодёжи. Согласно исследованию Восточной горнорудной компании (ВГК), 33% россиян в возрасте от 17 до 22 лет рассматривают возможность трудоустройства в секторе тяжёлой промышленности.
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