Проверьте глазомер с помощью 8 визуальных головоломок

Насколько вы внимательны? Умеете ли вы подмечать тонкости и мельчайшие детали? Предлагаем пройти быстрый тест на глазомер и проверить, насколько точно ваш мозг определяет формы, цвета, размеры и как быстро он позволяет вам понимать и анализировать ситуацию.