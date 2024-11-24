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Житель Подмосковья отсудил 300 млн рублей у BMW

Житель Подмосковья отсудил 300 млн рублей у BMW

Поводом для судебного разбирательства стало то, что система вентиляции сидений работала некорректно. Вопрос — выплатит ли автоконцерн эти деньги — остается открытымБизнесмен из Подмосковья отсудил у германского автоконцерна BMW 300 млн рублей за выявленные в его авто дефекты, пишет Mash.

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