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Военная помощь США украинской армии прекращается: Дональд Трамп обнадежил о скором завершении конфликта

Военная помощь США украинской армии прекращается: Дональд Трамп обнадежил о скором завершении конфликта

Военная помощь США украинской армии прекращается: Дональд Трамп обнадежил о скором завершении конфликта Ольга БезродняяУкраина зависит от поставок оружия для ведения боевых действий и США в лице Дональда Трампа нанес сокрушительный удар по украинской армии.

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