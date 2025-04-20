Военная помощь США украинской армии прекращается: Дональд Трамп обнадежил о скором завершении конфликта Ольга БезродняяУкраина зависит от поставок оружия для ведения боевых действий и США в лице Дональда Трампа нанес сокрушительный удар по украинской армии.
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