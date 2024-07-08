Политолог о значении БАМа: «Это фундамент для сегодняшнего рывка вперед»

50 лет назад, 8 июля 1974 года, началось строительство Байкало-Амурской магистрали. Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов рассуждает о значении этого дня и БАМа для России и ее государственности:«Для нашей страны это очень значимая дата.