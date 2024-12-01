Трамп потребовал страны БРИКС не создавать свою валюту, иначе он введет пошлины в 100%

47-й президент Соединенных Штатов (официально вступит в должность 20 января) Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС ввести пошлины в 100%, если они продолжат работать над созданием валюты для замены доллару.
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