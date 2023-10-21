Болгария ввела высокую пошлину на транзит российского газа в Сербию и Венгрию

Болгария ввела налог на транзит топлива в Венгрию и Сербию. Об этом сообщает «РИА Новости». Болгария отказалась платить за российское голубое топливо в рублях и в связи с этим оказалась в статусе транзитера, что привело к сокращению объемов поставок.