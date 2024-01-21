Депутат Дивеев рассказал, что делать, если купили украденный товар

Сергей Гаврилов, депутат Госдумы от фракции “КПРФ”, поделился с РИА Новости рекомендациями о том, как вернуть деньги за покупку, если выяснится, что приобретенная вещь, купленная на сайте объявлений, оказалась украденной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии