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Вот же изверги! Ну как так можно?

Вот же изверги! Ну как так можно?

Журнал Spiegel выкатил очередную толстую пропаганду про жизнь в новых регионах РФ.  В подзаголовке написано, что жители «безжалостно угнетаются».

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Та же история, что и с унитазами.
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1 д.
Лев Сивохин
Собаки лают- ветер носит.
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1 д.
Александр Седой
Излюбленный прием Пендосии  - самим вытворить жесть , обвинив при этом оппонента. Чему и следуют все ублюдки западного лагеря.
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1 д.

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