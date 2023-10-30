Журнал Spiegel выкатил очередную толстую пропаганду про жизнь в новых регионах РФ. В подзаголовке написано, что жители «безжалостно угнетаются».
Вот же изверги! Ну как так можно?
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Дмитрий Gold
Та же история, что и с унитазами.
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1 д.
Лев Сивохин
Собаки лают- ветер носит.
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1 д.
Александр Седой
Излюбленный прием Пендосии - самим вытворить жесть , обвинив при этом оппонента. Чему и следуют все ублюдки западного лагеря.
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1 д.
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