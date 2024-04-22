В Москве ветеринары спасли корги, объевшегося шоколадом

В Москве ветеринары спасли собаку породы корги, которая съела много шоколада вместе с упаковками. Это произошло после того, как Тедди, так зовут собаку, нашёл и съел 20 шоколадок Kinder, оставленных владельцами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии