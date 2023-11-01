План апартеида«Массовая эвакуация мирного населения из зон боевых действий предсказуемое и естественное решение» - Гила Гамлиэль, министр разведки Израиля, 3 октября 2023 года.
План апартеида
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План апартеида«Массовая эвакуация мирного населения из зон боевых действий предсказуемое и естественное решение» - Гила Гамлиэль, министр разведки Израиля, 3 октября 2023 года.
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