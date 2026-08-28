Путин призвал обеспечить бойцам СВО возможности для самореализации в мирной жизни

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 августа. /ТАСС/. Государство должно обеспечить ветеранам СВО возможность в дальнейшем реализовать себя в экономике, социальной сфере, госуправлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым