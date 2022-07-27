Папа Франциск в оточенні канадських вождів Папа Франциск вибачився перед корінними народами Канади Протягом більш ніж ста років корінні народи Канади страждали через насильницьке розлучення батьків з дітьми, яких навчали в школах-інтернатах, багатьма з яких керували представники Католицької церкви Папа Франциск, який відвідав Канаду з візитом і провів зустріч з керівництвом країни, вибачився перед […] Сообщение Папа Франциск вибачився перед корінними народами Канади появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.