🔥 Турист из Австралии приехал в Крым, чтобы отпраздновать День Победы Джон приехал в регион, чтобы посетить памятники Героям Эльтигена и Аджимушкайские каменоломни в Керчи.
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🔥 Турист из Австралии приехал в Крым, чтобы отпраздновать День Победы Джон приехал в регион, чтобы посетить памятники Героям Эльтигена и Аджимушкайские каменоломни в Керчи.