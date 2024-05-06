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В Благовещенске мужчина обвиняется в причинении смерти

В Благовещенске мужчина обвиняется в причинении смерти

Завершено расследование в отношении мужчины, обвиняемого по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), передает корреспондент УтроNews со ссылкой на сайт СУ СК РФ по Амурской области.

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