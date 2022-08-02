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Резиденции «Замоскворечье»: современный премиум-класс с историческим характером

Резиденции «Замоскворечье»: современный премиум-класс с историческим характером

Как Замоскворечье стало одним из ключевых районов элитной застройкиТрудно поверить, но охочие до шумного успеха девелоперы и покупатели начала нулевых оценивали недвижимые перспективы Замоскворечья на «троечку»: да, центр, но слишком тихо, слишком атмосферно, слишком по-московски — говорили тогда с явным оттенком небрежности игроки высокобюджетного рынка…И не поверили бы они, что 20 лет спустя старенькое, атмосферное Замоскворечье станет для столицы одним из ключевых районов элитной застройки, а покупатели с деньгами будут с волнением ждать каждой премьеры по ту сторону Москвы-реки.

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