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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хачанов о полуфинале US Open: «Конечно, посмотрю матч Саши с Ботиком – и подготовлюсь к тому, кто победит»

Карен Хачанов прокомментировал выход в полуфинал US Open . Александр Блокс снялся с их матча в середине третьего сета.

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