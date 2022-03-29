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Аксёнов: Решения, которые принял наш президент – своевременные и справедливые

Решения, которые принимает в ходе военной спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин, позволят достигнуть поставленной цели.

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