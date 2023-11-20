Всерьёз заговорили о новых условиях мира: Киев-Украине, а область в состав России?

Ван Бюрен предполагает, что, как и в случае с Крымом, исход украинского конфликта будет определяться двусторонним политическим процессом, который потребует решения не только от Вашингтона, но и в большей степени от Москвы и совместного согласования условий, указывая на то, что решающее решение все же примет сама Москва.