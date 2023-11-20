ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Андреев
    Адекватность не победитьЖители Финляндии ...
  • Олег Тимофеев
    Отчет все давно поделено до них. Показуха просто наглая.После убийства на...
  • Игорь Осокин
    Двести человек покурили бамбук и результат, ноль целых хрен десятыхПосле убийства на...

Всерьёз заговорили о новых условиях мира: Киев-Украине, а область в состав России?

Всерьёз заговорили о новых условиях мира: Киев-Украине, а область в состав России?

Ван Бюрен предполагает, что, как и в случае с Крымом, исход украинского конфликта будет определяться двусторонним политическим процессом, который потребует решения не только от Вашингтона, но и в большей степени от Москвы и совместного согласования условий, указывая на то, что решающее решение все же примет сама Москва.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх