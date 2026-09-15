Почему мальчику не обязательно учиться писать стоя: взгляд на привычки, гигиену и здравый смысл

Когда в доме растёт мальчик, рано или поздно наступает момент, который у одних родителей вызывает гордость, а у других — череду сомнений: пора ли учить ребёнка справлять малую нужду стоя? Казалось бы, вопрос сугубо бытовой, но вокруг него сложился целый пласт стереотипов, ожиданий и тревог.