Почему мальчику не обязательно учиться писать стоя: взгляд на привычки, гигиену и здравый смысл

Когда в доме растёт мальчик, рано или поздно наступает момент, который у одних родителей вызывает гордость, а у других — череду сомнений: пора ли учить ребёнка справлять малую нужду стоя? Казалось бы, вопрос сугубо бытовой, но вокруг него сложился целый пласт стереотипов, ожиданий и тревог.
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