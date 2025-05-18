Генерал Липовой объяснил удар по аэродрому с F-16 под Киевом

Удар по авиабазе в Василькове под Киевом, на котором, предположительно, базировались украинские истребители F-16 и Су-27 объяснил планомерной работой по уничтожению украинских объектов председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.