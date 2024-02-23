Военный эксперт Линин осудил блогеров, подставивших бойцов ВС РФ в Авдеевке

Военный эксперт Евгений Линин отметил, что в России за последнее время наблюдается явный переизбыток военных блогеров, которые представляют серьезную угрозу для Вооруженных Сил страны, ставя своими скороспелыми и необдуманными сообщениями под угрозу жизни российских солдат.