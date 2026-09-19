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За рулем

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BMW подготовила стильный набор карбоновых элементов к старту продаж нового X5

BMW подготовила стильный набор карбоновых элементов к старту продаж нового X5

Обновленный X5 показали летом 2026 года, а теперь к старту продаж кроссовера баварцы подготовили целый набор аксессуаров.

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