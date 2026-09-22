В Ульяновской области упал самолет

В Ульяновской области потерпел крушение сельскохозяйственный самолет, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.Это произошло в Майнском районе рядом с селом Анненково-Лесное около 09:06 мск.
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